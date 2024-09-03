Футболист, который еще недавно работал на заводе, вызван в сборную России. Рассказываем, чем он так хорош

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал вместо травмированных Игоря Дивеева и Александра Солдатенкова защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева. Для многих приглашение футболиста из клуба-новичка РПЛ стало сюрпризом, в том числе и для самого Пальцева.
«Конечно, я шокирован вызовом в сборную. Пока я там лично не оказался, ничего не могу сказать, — сказал Валентин в разговоре с “Матч ТВ”. — Вылетаю сегодня, планировал сегодня быть в Москве. Много нюансов от того, что все так резко. Сразу я так приехать не могу. Меня буквально сегодня разбудили звонком. Толком еще никто о вызове не знает. Удивлен, что вы знаете. Для меня это исполнение мечты. Надеюсь, что удастся дебютировать за сборную».
У Валентина, кстати, довольно интересная биография. Он родился в Нижнем Новгороде, где и начал играть в футбол. Но уже в 17 лет молодому парню намекнули, что на него не рассчитывают.
В 2019-м Пальцев уехал в богородский «Спартак», который играл в областном первенстве. Футболист получал около 15 тысяч рублей, а в свободное от футбола время работал на мебельном заводе.
«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке “Швейцария” (в Нижнем Новгороде. — Прим. Sport24), чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего еще. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учебы, то с ней разговор вышел коротким — не получилось. Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе — не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол — это не работа, а мечта!» — подытожил Пальцев в интервью «Чемпионату».
Спустя полтора года Валентин перебрался в «Волну» из поселка Ковернино Нижегородской области — поиграл там как в обороне, так и в атаке, а еще забил Сергею Чепчугову и отпраздновал гол эффектным сальто.
В этой же игре Пальцев выдал еще один яркий перформанс. После удаления вратаря «Волны» Дениса Дегтярева Валентин встал в ворота и потащил пенальти, прыгнув в левый от себя угол ворот.
Уже в 2022-м футболист оказался в «Химках», но не пригодился там ни Юрану, ни Талалаеву. Пальцева отдали в аренду в КАМАЗ, а после истечения срока аренды продали в клуб из Набережных Челнов. В КАМАЗе Валентина превратили из флангового защитника в центрального и дали ему возможность перезагрузить карьеру, чем тот сполна воспользовался.
В середине июня Пальцев перешел в махачкалинское «Динамо» и стал первым трансфером клуба в РПЛ. А уже в текущем сезоне парень действительно выдал неплохой старт — попал в сборную тура от Whoscored, а еще отметился голевой передачей на Абакара Гаджиева в игре против «Крыльев Советов» в Кубке России.
Теперь же сравним Пальцева с Дивеевым и Солдатенковым, вместо которых он и был вызван в сборную России. Например, по данным РУСТАТа, Валентин реже ошибается в обороне, чем тот же Солдатенков (6 грубых ошибок против 10). А по ударам в створ находится рядом с Дивеевым (5 ударов против 6).
Еще Пальцев хорош в обводках (12), отборах (33), перехватах (81) и подборах (71). И по всем этим показателям уверенно обходит и Дивеева, и Солдатенкова. Вдобавок Валентин чаще своих коллег идет в единоборства: у него их 141, у Дивеева — 104, у Солдатенкова — 87. Да, на цифры того же Солдатенкова влияет неудачный старт «Крыльев», вызванный непростым календарем и проблемой команды с центральными защитниками.
Но для футболиста из клуба-новичка РПЛ у Пальцева действительно неплохие показатели. Представьте, какие цифры были бы у Валентина, если бы он играл в топовой команде нашего чемпионата.
Кажется, защитник махачкалинского «Динамо» вполне готов в серьезному вызову. А приглашение в сборную от Карпина лишний раз это подтверждает.
Дмитрий Росип