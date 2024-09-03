Футболист, который еще недавно работал на заводе, вызван в сборную России. Рассказываем, чем он так хорош

«Вместе с друзьями я устроился разнорабочим: работал на мебельном заводе на станке, огораживал досками деревья в парке “Швейцария” (в Нижнем Новгороде. — Прим. Sport24), чтобы их не испортили при реконструкции, разбивал бетон на разных участках и много чего еще. Если бы не мои друзья, я бы пропал. Они верили в меня, и именно это мне очень помогло. За месяц вместе с футболом я заработал 50 тысяч рублей. Что касается учебы, то с ней разговор вышел коротким — не получилось. Не могу сказать, что я получал удовольствие от такой работы, но зато отлично проводил время с друзьями. Когда вы вместе — не замечаешь трудностей. Спасибо парням, что были рядом. Когда стоишь у станка с семи утра до семи вечера, появляется бешеная мотивация вернуться в футбол. Футбол — это не работа, а мечта!» — подытожил Пальцев в интервью «Чемпионату».