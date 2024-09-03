«Всё логично». Комличенко высказался о непопадании в состав сборной России

«Всё логично и нормально. Я начал забивать после того, как объявили расширенный состав. Значит, тренер посчитал, что на данный момент другие нападающий сильнее. Мне никто дверь в сборную не закрывал, и я для себя её тоже не закрываю», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».