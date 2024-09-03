Кафанов рассказал, кто является первым вратарём в сборной России

— Нет. Матвей остаётся первым номером. Потому что тот тренировочный процесс, в котором он задействован, позволяет развиваться. Об этом говорю часто. Есть мнение, что без практики вратарь не растёт. Можно расти и за счёт тренировочного процесса, если ты прибавляешь. Матвей прибавляет. Тот уровень, на котором он тренируется, позволяет ему не просто оставаться первым номером, но и становиться сильнее, увереннее, — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».