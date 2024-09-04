Неймар прокомментировал решение Луиса Суареса завершить карьеру в сборной

На Кубке Америки — 2024 Суарес вместе со сборной Уругвая дошёл до полуфинала турнира, где проиграл национальной команде Колумбии (0:1). В матче за третье место сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады (2:2, 4:3 пен.). На турнире Суарес принял участие в четырёх матчах, в которых записал в свой актив один гол. Отметим, что ранее Неймар и Суарес были одноклубниками, выступая вместе за «Барселону».