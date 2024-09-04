Карпин: отношение к игре с Вьетнамом серьёзное. Это очень важный матч

— Что конкретно? О команде, о погоде? Наша цель, как и у любой футбольной и спортивной команды, — победить. Это главная цель. Такая же задача стоит и перед командой Вьетнама. Для нас это очень важный выезд и важная игра. У нас не так много матчей, отношение очень серьёзное, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.