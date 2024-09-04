Сборная России за победу на турнире во Вьетнаме получит $10 тыс. призовых

Сборная России впервые примет участие в международном товарищеском турнире с 2022 года. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.