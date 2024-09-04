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Сборная России за победу на турнире во Вьетнаме получит $10 тыс. призовых

Подопечные Валерия Карпина сыграют с командами Вьетнама и Таиланда.

Источник: РИА "Новости"

ХАНОЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в случае победы на турнире во Вьетнаме получит трофей и $10 тыс. призовых. Об этом ТАСС сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Сборная России в рамках турнира LPBank в Ханое сыграет с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). В федерации отметили, что обладателю второго места достанется $7 тыс., третьего — $5 тыс.

Сборная России впервые примет участие в международном товарищеском турнире с 2022 года. 28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы — 2024.