Карпин: очень боюсь, что с России не снимут бан ещё 10 лет

— А мы до этого были конкурентными? Да? Каждый раз играли на чемпионатах Европы и мира? Посмотрим. На этот вопрос ни у кого ответа нет. Играли со сборной Сербии, понятно, что у них было удаление. Играли со сборной Камеруна. Понятно, что это товарищеские матчи, но там мы выглядели конкурентноспособными.