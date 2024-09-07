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«Привет, толстяк». Месси записал обращение Суаресу в связи с завершением карьеры в сборной

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси записал видеообращение, посвящённое завершению карьеры в сборной Уругвая форварда Луиса Суареса.

Источник: Getty Images

Видео было показано на табло стадиона после прощального матча Суареса с Парагваем (0:0).

«Привет, толстяк. Я просто хотел отправить это видео в такой особенный день для вас, вашей семьи, для народа Уругвая и футбольных болельщиков в целом. Ты отдал всё ради своей национальной команды и страны. Мне повезло быть рядом с тобой, и я знаю, как тяжело было принять это решение, потому что я знаю, как много для тебя значила игра за Уругвай.

Ты оставляешь великое наследие для людей сегодня и будущих поколений. Это конец очень важной главы твоей карьеры, но, надеюсь, тебя ждёт ещё много лет в футболе. Я рад, что мы снова можем играть вместе в одной команде и наслаждаться каждым днём. Крепко обнимаю, я очень люблю тебя», — приводит слова Месси Marca.