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Сборная России показала, как футболисты пережидают тайфун «Яги» во Вьетнаме

Пресс-служба сборной России опубликовала видео из отеля в Ханое, где игроки национальной команды пережидают непогоду.

Полузащитник Даниил Хлусевич проводит свободное время за чтением книги, вратарь Матвей Сафонов, который этим летом присоединился к «ПСЖ», занимается изучением французского языка. Также в ролике появились Андрей Мостовой, Даниил Хлусевич и Константин Тюкавин.

Ранее стало известно, что на столицу Вьетнама обрушился тайфун «Яги». По этой причине был отменен товарищеский матч сборной России с Таиландом, запланированный на 7 сентября. Россияне планируют вылететь в Россию сегодня ночью.

Сообщалось, что «Яги» стал самым сильным тайфуном, который обрушился на Северный Вьетнам за всю историю наблюдений. По данным национального центра гидрометеорологических прогнозов, скорость ветра превышала 149 километров в час.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти