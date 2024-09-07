Сафонов: Зря пролетел 20 000 км? Ничего страшного, главное обратно улететь хотя бы

— Ничего страшного, бывает. Не в первый раз отменяют матч. Конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун. Главное улететь хотя бы, а то из-за такой погоды можно не улететь ни сегодня, ни завтра утром. Вот тогда будет плохо, — сказал Сафонов на видео, опубликованном пресс-службой сборной России.