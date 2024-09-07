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Сафонов: Зря пролетел 20 000 км? Ничего страшного, главное обратно улететь хотя бы

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на отмену товарищеского матча с Таиландом из-за непогоды.

Источник: РИА "Новости"

Встреча должна была состояться в Ханое в субботу, 7 сентября, но была отменена из-за тайфуна. В товарищеском матче с Вьетнамом (3:0) Сафонов участия не принимал.

— Болельщики пишут, вот, пролетел 20 000 километров…

— Ничего страшного, бывает. Не в первый раз отменяют матч. Конечно, хотелось сыграть, но что имеем, то имеем. Мы же не можем повлиять на тайфун. Главное улететь хотя бы, а то из-за такой погоды можно не улететь ни сегодня, ни завтра утром. Вот тогда будет плохо, — сказал Сафонов на видео, опубликованном пресс-службой сборной России.

Вьетнам
0:3
Первый тайм: 0:1
Россия
Футбол, Товарищеские матчи,
5.09.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Национальный стадион Ми Динь
Главные тренеры
Ким Сан Сик
Валерий Карпин
Голы
Россия
Далер Кузяев
24′
Ву Ван Танх
61′
Тамерлан Мусаев
77′
Составы команд
Вьетнам
23
Ван Лам Дан
6
Тхан Бинх Нгуен
16
Тхан Чун Нгуен
17
Ву Ван Танх
26
Ван Труон Нгуен
3
Ндок Хай Куе
81′
2
Туан Дуон Гиап
12
Туан Тай Пхан
81′
11
Туан Анх Нгуен
4
Хай Лон Нгуен
57′
25
Ван Виет Нгуен
8
Хун Дун До
71′
19
Куан Хай Нгуен
14
Хоан Дук Нгуен
57′
9
Ви Хао Буй
18
Тхан Бинх Динх
46′
22
Тиен Линх Нгуен
Россия
18
Руслан Литвинов
24
Данил Круговой
23
Далер Кузяев
27
Иван Обляков
11
Тамерлан Мусаев
16
Андрей Лунев
46′
12
Евгений Латышонок
4
Вячеслав Караваев
76′
2
Арсен Адамов
14
Евгений Морозов
34′
29
Валентин Пальцев
8
Никита Кривцов
46′
25
Данил Пруцев
9
Сергей Пиняев
63′
21
Дмитрий Воробьев
19
Артем Карпукас
45′
45′
15
Данил Глебов
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти