Карло Анчелотти отреагировал на историческое достижение Криштиану Роналду

Напомним, Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 900 голов в официальных матчах. Криштиану забил пять мячей за «Спортинг», 145 за «Манчестер Юнайтед», 450 за «Реал» Мадрид, 101 за «Ювентус», 68 за «Аль-Наср» и 131 — в составе национальной команды.