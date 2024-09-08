Сборная России по футболу прилетела в Москву из Ханоя

Тропическая депрессия с кодовым названием TD12 преобразовалась в тропический шторм «Яги» в ночь на 2 сентября возле Филиппин. Уже 4 сентября он превратился в тайфун и стал приближаться к южному побережью Китая. Менее чем через сутки «Яги» усилился до супертайфуна, что означает, что скорость ветра внутри него превысила 50 м/с. Отмечается, что тайфун может стать самым сильным для региона за последние 10 лет. На севере Вьетнама из-за тайфуна погибли 4 человека, еще 78 получили ранения различной степени.