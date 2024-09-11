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«Мне сложнее в снегу играть». Карпин высказался об условиях футбола во Вьетнаме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил погодные и климатические условия во Вьетнаме, где национальная команда проводила сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Источник: Чемпионат.com

Сначала там было чересчур жарко, а потом на страну начал надвигаться тайфун.

«Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть — потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего», — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт РФС.

Напомним, российская сборная провела матч с вьетнамцами (3:0). А вот вторая запланированная игра с Таиландом была отменена из-за непогоды. На Ханой (столицу Вьетнама) надвигался крупный тайфун. Людям рекомендовали запастись едой и не выходить на улицу.