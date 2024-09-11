«Мне сложнее в снегу играть». Карпин высказался об условиях футбола во Вьетнаме

«Некоторые игроки сказали, что условия игры во Вьетнаме были самыми сложными в их карьере. Но для меня тяжелее в снегу играть — потому что это вообще не про футбол. При таких погодных условиях тренеру делать нечего», — приводит слова Валерия Карпина официальный сайт РФС.