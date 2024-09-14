Вопрос допуска сборных России обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также пропустила чемпионат Европы — 2024.