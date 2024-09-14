Вопрос допуска сборных России обсудят на встрече глав федераций, входящих в УЕФА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вопрос допуска российских клубов и сборных до международных турниров обсудят на встрече президентов и генеральных секретарей федераций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что в сентябре могут быть изменения в вопросе допуска российских сборных и клубов к международным турнирам.
«Я посещу на следующей неделе встречу всех генеральных секретарей и президентов федераций — членов УЕФА. Она пройдет во Франции. Это внутреннее мероприятие. Обсудим ли российский и израильский вопрос? В том числе», — сказал Митрофанов.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за право выйти на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а также пропустила чемпионат Европы — 2024.