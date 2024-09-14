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Черчесов вспомнил историю о том, как помог спасти девушку в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал историю о том, как он помог спасти девушку.

Источник: Чемпионат.com

— Я ездил на канатной дороге Медеу — Чимбулак. Мы с нашим менеджером Булатом сели в гондолу. С нами — девушка, двое детей, муж.

Мы отъехали и… ей стало плохо. Двадцать минут делали всё, чтобы ей помочь. Я вспомнил, чему меня учили на тренерских курсах по медицине. Что давать и как. Наверное, высота на неё так подействовала, что она уже еле дышала.

Я попросил Булата позвонить наверх, чтобы нас встречали, а то те, кто с ней был, запаниковали. Не было бы нас — не знаю, что бы случилось.

— Всё хорошо закончилось?
 — Мы её вынесли, передали врачам. Они нас ждали. И свою лепту мы внесли. Я тоже испытал уже спасение на высоте, — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, летом текущего года Станислав Черчесов занял должность главного тренера сборной Казахстана по футболу.