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Министр спорта РФ Дегтярёв высказался о поездке сборной России в Вьетнам

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв оценил поездку сборной России на учебно-тренировочный сбор во Вьетнам.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, российская национальная команда провела товарищеский матч с вьетнамцами (3:0). А вот вторая запланированная игра, с Таиландом, была отменена из-за тайфуна.

«Отлично отношусь к турне сборной во Вьетнам. Я сам только что прилетел из Азии. 15 мая я вступил в должность, а до этого где работал? В Хабаровске тоже погода бывает мама не горюй. Такие тайфуны налетают и всё остальное.

Матч с Вьетнамом был хороший. Уже после я говорил с Александром Валерьевичем Дюковым. Команда довольна, ей интересно открывать для себя новые страны, новые возможности. Работу РФС продолжит», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.