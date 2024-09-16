Самое неожиданное назначение года! Почеттино очень сильно расстроил

Но Тед Лассо сделал в Европе всё, что хотел. И он американец, он вернулся на родину. А Почеттино — аргентинец. Его соотечественников в США достаточно, но всё же это не его родина. И в Европе он ещё мог бы — и наверняка хотел бы — сделать многое. И у него всё для этого есть. Однако Маурисио выбирает США, съезжает на обочину футбольной цивилизации.