Белорусские девушки победили на старте турнира развития УЕФА

Сегодня в своем стартовом поединке подопечные Татьяны Киосе разгромили сверстниц из Азербайджана с результатом 8:1. Хет-трик в активе Анны Ефременко, голевой дубль оформила Анастасия Туз, по разу отличились Мария Бутович и Ксения Бибило, а еще один мяч соперницы забили в свои ворота.



В другом сегодняшнем матче россиянки не оставили никаких шансов команде Узбекистана, победив с сухим счетом 9:0.



Во втором туре 19 сентября белоруски будут соперничать с российскими футболистками, а 22 сентября завершат соревнования встречей с узбекской сборной.



Такие международные юношеские турниры под эгидой УЕФА проводятся с 2012 года в рамках программы HatTrick. Беларусь впервые приняла подобные соревнования в 2013 году. Сейчас в турнирах принимают участие юноши и девушки из всех 55 национальных футбольных ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций.



В конце апреля этого года в Минске прошел турнир четырех юношеских сборных (U-16), победителями которого стали белорусские ребята, на второй позиции финишировали узбекские футболисты, третье место у азербайджанской команды, таджики заняли четвертое место.