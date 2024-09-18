Глушенков — о сборной России: «Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом и Клаудиньо потренироваться»

В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Вьетнам (3:0).
— В сборной России сейчас кайф?
— Не знаю, я там не был в последнее время.
— А если со стороны смотришь?
— Я не смотрел игры.
— Ты для формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?
— Не знаю.
— Мы делали прошлый выпуск и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, это очень важно, что есть матчи, это мотивация».
— Я другого мнения. Не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение.
— Ты себя игроком сборной России ощущаешь?
— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России.
— Но тебя не вызывают в сборную.
— Ну и что? Я уже там был.
— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?
— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет.
— Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?
— Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.
— Но смысла ты не видишь?
— Это сугубо мое личное мнение. Я точно также отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то. А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.
— Но у меня не стыкуется, что если вызовут, то ты поедешь.
— Это все равно честь носить футболку сборной. Правильно?
— Да.
— Я также отношусь и к товарищеским играм, условно говоря, на сборах. Делают игру на сборах с тем же «Зенитом» или «Спартаком». Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры. Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это по сути никому не надо.