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Глушенков — о сборной России: «Матчи с Вьетнамом не мотивируют. Мне лучше с Венделом и Клаудиньо потренироваться»

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков в интервью Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel высказался по поводу сборной России.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина разгромила Вьетнам (3:0).

— В сборной России сейчас кайф?

— Не знаю, я там не был в последнее время.

— А если со стороны смотришь?

— Я не смотрел игры.

— Ты для формулируешь, ради чего играет нынешняя сборная?

— Не знаю.

— Мы делали прошлый выпуск и все ребята говорили: «Неважно, с кем играешь, это очень важно, что есть матчи, это мотивация».

— Я другого мнения. Не в упрек кому-то это говорю. Это лично мое мнение.

— Ты себя игроком сборной России ощущаешь?

— Если я там был, то да. Если бы ни разу меня туда не вызвали, то я бы не считал себя игроком сборной России.

— Но тебя не вызывают в сборную.

— Ну и что? Я уже там был.

— То есть тебя матчи с Вьетнамом не мотивируют?

— Нет. Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Более интересней будет.

— Ты сказал, что смысла в сборной сейчас не видишь, но при этом в сборную поедешь, если вызовут. У меня это не стыкуется. В чем смысл тогда?

— Если вызывают, нет никаких повреждений, то надо ехать.

— Но смысла ты не видишь?

— Это сугубо мое личное мнение. Я точно также отношусь и к товарищеским играм в клубе. Зачем напрягаться? Можно получить травму, еще что-то. А потом ты в официальных матчах будешь курить на трибуне.

— Но у меня не стыкуется, что если вызовут, то ты поедешь.

— Это все равно честь носить футболку сборной. Правильно?

— Да.

— Я также отношусь и к товарищеским играм, условно говоря, на сборах. Делают игру на сборах с тем же «Зенитом» или «Спартаком». Когда между собой топ-клубы играют товарищеские игры. Тоже как будто бы странно, нет? Зарубаться — никто не будет зарубаться. Это по сути никому не надо.

Россия