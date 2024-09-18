Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глушенков: прислушался ли к совету Карпина? Не особо

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отреагировал на слухи про конфликт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Источник: Чемпионат.com

— Комментатор Дима Шнякин говорил, что в концовке товарищеского матча ты дал понять Карпину, что не собираешься выходить на замену. Это всё правда?

 — Было не так.

— А как?

 — Я не буду рассказывать.

— Хотя бы в общих чертах.

 — Здесь не буду рассказывать. Потом, когда в футбол закончу играть, расскажу.

— Это было на скамейке во время матча?

 — Да. Но не так было. Вообще не так.

— Ты себя не считаешь виноватым в той истории?

 — Ну, может быть, отчасти.

— Если проблема в этом, ты готов за ту ситуацию извиниться?

 — Нет. Ты потом просто сам всё поймёшь. Когда узнаешь историю, сам поймёшь.

— Как думаешь, чем ты не устраиваешь Карпина?

 — Он же всё сказал. «Недобегает», или как-то так было сказано.

— Ты к его совету прислушался?

 — Не особо. Как бегал, так и бегаю, в принципе, — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале Nobel.

Россия