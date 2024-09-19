Олег Терёхин посоветовал Глушенкову отказаться выступать за сборную России

«Глушенков ещё молод. Видимо, после перехода в “Зенит” его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему ещё нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — приводит слова Терёхина Metaratings.