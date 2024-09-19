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Олег Терёхин посоветовал Глушенкову отказаться выступать за сборную России

Экс-игрок московского «Динамо» Олег Терёхин заявил, что форварду санкт-петербургского «Зенита» Максиму Глушенкову стоит отказаться выступать за сборную России, если он пренебрежительно относится к играм за национальную команду.

Источник: РИА "Новости"

«Глушенков ещё молод. Видимо, после перехода в “Зенит” его захватила эйфория, раз он так высказывается о матчах за сборную России. Ему ещё нужно повзрослеть. Выступление за сборную вообще не должно обсуждаться. Вызвали — играешь. Даже если ты не хочешь ехать на матч с Вьетнамом, зачем это всё говорить и выносить в прессу? Это неправильно. Раз у тебя такое отношение, тогда вообще откажись выступать за сборную, скажи, чтобы не вызывали тебя», — приводит слова Терёхина Metaratings.

Форвард Глушенков в интервью журналисту Нобелю Арустамяну заявил, что его не мотивируют матчи сборной России с командой Вьетнама и ему интереснее потренироваться в «Зените» с Венделом и Клаудиньо. Футболист добавил, что бог уберёг его от поездки в Ханой.

Россия