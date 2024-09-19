Ловчев: «Глушенков заявил примерно то же, что говорил и Карпин. Он сказал нормальные вещи»

«Глушенков заявил примерно то же, что говорил и Валерий Карпин — зачем лететь? А раньше тот сказал, что не особенно держится за место главного тренера сборной России. Если бы Глушенков так ответил в наше время, то его бы больше не брали в сборную. А сейчас это позволительно, но такая развязность точно не пойдет ему на пользу. Но если мы не будем рассматривать его слова как отношение к сборной и стране, то он говорит нормальные вещи. Что ему лучше тренироваться с игроками более высокого класса, чем играть с Вьетнамом и Таиландом, что это ему больше даст. Но, да, он сейчас стал звездой, но спрошу — чего ты добился в “Спартаке”, “Химках”, “Крыльях Советов”, где играл раньше?



А если иностранцев вдруг уберут, то ты завтра что, снова будешь пустышкой? Я бы многим игрокам сегодня сказал: лучше молчать, чем говорить. Ведь они сейчас порой позволяют себе черт знает что. И хочу сказать Глушенкову: где бы ты не играл, а запомнят тебя только если что-то выиграешь со сборной России, ведь выше команды нет. Я более 10 лет играл за сборную СССР и признавался лучшим футболистом страны. Но когда я сыграл за сборную мира в прощальном матче Гарринчи, то считаю, что выше этого ничего нет. Не хочу никому читать нотации, потому что эти игроки — производные сегодняшнего времени. И им такие слова позволяются… Да, он играет сейчас очень хорошо, но Карпин и Глушенков находятся по разные стороны некоего конфликта. И впервые став лучшим бомбардиром, Максим доказал Карпину, что его надо брать в сборную. Вот и все», — цитирует Ловчева РИА Новости.