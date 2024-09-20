Погребняк: Глушенков не отказывался от сборной. Депутатам надо заниматься своими делами

— Главная тема вчерашнего дня — слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?

— В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.