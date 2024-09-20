Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погребняк: Глушенков не отказывался от сборной. Депутатам надо заниматься своими делами

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на ситуацию нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Источник: Чемпионат.com

Накануне игрок сказал, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», нежели играть товарищеские матчи с соперниками уровня Вьетнама. Из-за этих слов Глушенков подвергся критике.

— Главная тема вчерашнего дня — слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?
 — В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

— Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?
 — Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает, — сказал Погребняк в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Зенит
Россия
Товарищеские матчи: календарь