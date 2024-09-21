Зиньковский рассказал об отмене матча со сборной Таиланда по футболу

«Конечно, расстроился отмене матча с Таиландом, но такое бывает, — сказал Зиньковский. — Нас предупредили за день, что возможна отмена, все ждали, что скажут. Утром нам сказали, что игры не будет, мы спокойно улетели. Был один план, других новостей не было. Не было страха невозвращения в Россию, просто была плохая погода, ничего серьезного не было именно в Ханое, где были мы».