Зиньковский рассказал об отмене матча со сборной Таиланда по футболу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российских футболистов предупредили о возможной отмене товарищеского матча с командой Таиланда за день до игры. Об этом ТАСС рассказал полузащитник московского «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский.
5 сентября сборная России в Ханое обыграла команду Вьетнама со счетом 3:0, Зиньковский не принял участия в игре. Намеченный на 7 сентября матч сборных России и Таиланда на товарищеском турнире в Ханое не состоялся из-за супертайфуна «Яги».
«Конечно, расстроился отмене матча с Таиландом, но такое бывает, — сказал Зиньковский. — Нас предупредили за день, что возможна отмена, все ждали, что скажут. Утром нам сказали, что игры не будет, мы спокойно улетели. Был один план, других новостей не было. Не было страха невозвращения в Россию, просто была плохая погода, ничего серьезного не было именно в Ханое, где были мы».
«Может быть, в других городах или в эпицентре было хуже, но нас это обошло, мы спокойно улетели. Для меня эта поездка была полезной, так как я спокойно отношусь к перелетам и нормально их переношу», — добавил Зиньковский.