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В «Зените» оценили слова Максима Глушенкова о сборной России

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о словах нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова о сборной России.

Источник: Чемпионат.com

Ранее Глушенков высказал мнение, что ему лучше потренироваться с партнёрами по «Зениту», чем сыграть за сборную России в товарищеском матче.

«У нас любят искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет. Единственное, что сказал Максим, — играть против Вьетнама или Таиланда ему менее интересно, чем тренироваться с одноклубниками. Это только отражает факт, признанный, в том числе, Валерием Карпиным: к сожалению, нам очень трудно находить подходящих по спортивному уровню спарринг-партнёров. Не вижу ничего оскорбительного в словах Максима для нашей сборной и страны», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

Россия
Зенит