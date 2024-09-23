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УЕФА рассмотрит возможность возвращения российских спортсменов на международную арену

Вернуть Россию предложили на собрании УЕФА.

Источник: Чемпионат.com

Речь идет лишь о юношеских и молодежных соревнованиях. Об этом рассказал украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Со слов источника, возможность возвращения россиян на мировую арену обсуждалась во Франции на ежегодном сборе президентов и генеральных секретарей ассоциаций, входящих в УЕФА.

Инициатива обсуждения вопроса исходила от президента Федерации футбола Греции. Его поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

С решением оказался не согласен президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Источник сообщает, что спортивный функционер «очень мощно выступил». Он возмутился подобным решением, напомнив о ситуации на Украине.

Выступление Шевченко может повлиять на итоговое решение УЕФА. Его слова вызвали прения, в том числе в личных кулуарных переговорах с большинством представителей стран-членов УЕФА.

Напомним, президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) является словенец Александр Чеферин. Срок полномочий функционера рассчитан до 2027 года.

Российские футболисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

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