ФИФА не отстранит сборную Израиля от турниров. Об этом просили 12 стран, включая Палестину

«Мы, члены федерации футбола Западной Азии, призываем ФИФА, футбольные конфедерации и ассоциации присоединиться к нам в решительной позиции против зверств, совершенных в Палестине, и военных преступлений в Газе. Мы осуждаем убийство невинных гражданских лиц, включая игроков, тренеров, судей и официальных лиц, разрушение футбольной инфраструктуры и выступаем за единый фронт в изоляции Израильской футбольной ассоциации от всей связанной с футболом деятельности до тех пор, пока эти акты агрессии не прекратятся», — говорилось в заявлении.