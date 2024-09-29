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Будет ли у Казахстана матч с соседом? Решение за Черчесовым

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов высказался о возможном товарищеском матче со сборной России, передают Vesti.kz.

Источник: Depositphotos

Казахстанцы под руководством Станислава Черчесова провели два матча на групповом этапе нового сезона Лиги наций. На своем поле сыграли вничью с Норвегией (0:0), а на выезде крупно уступили Словении (0:3).

«На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами — только к Станиславу Черчесову, ему все решать. Каждая трещинка и решение, связанное со сборной — это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем.

Хочет ли сам Черчесов товарищеский матч со сборной России? Нет, если бы у него было такое желание, он бы мне сразу сказал. Но раз ничего нет, то зачем беспокоить? Черчесов сам принимает решения — это его сборная», — сказал Барменкулов в интервью Sport24.

10 октября Казахстан на выезде сыграет с Австрией, а 13-го числа дома примет Словению в рамках группы 3 дивизиона B Лиги наций.

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