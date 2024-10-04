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Игрок сборной Казахстана Самородов охарактеризовал Станислава Черчесова

Крайний нападающий сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Максим Самородов поделился мнением о главном тренере своей национальной команды Станиславе Черчесове.

Источник: Чемпионат.com

«Станислав Саламович строгий и суровый тренер. У него дисциплина на первом месте. Я под его руководством провёл только два матча. Мне немного тяжеловато было играть после травмы, поэтому ещё не до конца понял его требования. Но дальше думаю, что будет всё хорошо», — приводит слова Самородова Legalbet.

До сборной Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

Казахстан
Ахмат