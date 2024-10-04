Игрок сборной Казахстана Самородов охарактеризовал Станислава Черчесова

«Станислав Саламович строгий и суровый тренер. У него дисциплина на первом месте. Я под его руководством провёл только два матча. Мне немного тяжеловато было играть после травмы, поэтому ещё не до конца понял его требования. Но дальше думаю, что будет всё хорошо», — приводит слова Самородова Legalbet.