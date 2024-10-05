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РФС согласовал дату товарищеского матча со сборной Сирии

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири рассказал о переговорах с РФС по товарищескому матчу между сборными России и Сирии, который может состояться в ноябре.

Источник: РФС

«Мы ведем активные переговоры с РФС насчет товарищеского матча наших сборных в ноябре. Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча — 19 ноября.

Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», — сказал Амири в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Россия
Сирия
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