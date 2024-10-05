РФС согласовал дату товарищеского матча со сборной Сирии

«Мы ведем активные переговоры с РФС насчет товарищеского матча наших сборных в ноябре. Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча — 19 ноября.



Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», — сказал Амири в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.