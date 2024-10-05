Национальная команда России объявила окончательный состав на октябрьский сбор

Окончательный состав сборной России:
Вратари: Александр Максименко («Спартак», Москва), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва).
Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Илья Самошников, Александр Сильянов (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).
Полузащитники: Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако», Франция), Даниил Фомин («Динамо», Москва).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва).