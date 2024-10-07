Легендарному футболисту Юрану угрожали на Украине: «Ты предатель, в военное время за это расстреливают»

Юран, который является уроженцем Луганска, после распада СССР предпочел играть за Россию.
«Ты родился в Ворошиловграде, но после распада Союза решил выступать за Россию. Почему ты сделал такой выбор?» — спросила 55-летнего Юрана ведущая Лилия Абрамова (Татарка FM).
«Дальше Киева отношение, особенно, когда мы разговаривали на русском языке, мы “гэкали”, к нам отношение было… Я помню по интернату даже, мы приезжали на первенство интерната во Львов и дальше туда, там че-то спросишь — отворачиваются. Такое отношение было еще тогда.
Для меня было очень сложно понять это — Украина отдельно, Россия отдельно. Я не считал этого. Я считал, что один народ. Для меня ничего не изменилось. Какие-то границы… Нет, для меня было все то же самое, как и было.
Там потом пошли угрозы, когда я уже отказался официально и принял приглашение России, мне письма показывали родители, когда я приезжал. Они даже говорили иногда: «Может, ты не приедешь. Опять письмо пришло». Что за угрозы? Что в военное время за это расстреливают, ты предатель", — рассказал Юран.