«“Зенит” — самая популярная команда России. В “Монако” чаще всего о нем слышат». Интервью Головина

До начала тренировочных сборов национальная команда России не знала, сыграет ли вообще с кем-нибудь в октябре. А сейчас ситуация стала еще интереснее, ведь, возможно, в Москву приедет неофициальная сборная Пакистана, которая будет состоять из игроков местных клубов. В этой ситуации казалось, что многие игроки сборной России откажутся от вызова, воспользуются лишними выходными. Но не Александр Головин. Он приехал в расположение команды и прямо заявляет, что главное — вернуться в свою страну, поговорить на родном языке и переключиться с клубных дел.
Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил вопросы — об отношении клуба к вызову, конкуренции Сафонова с Доннаруммой и самой популярной команде России.
Сборная России — это дом
— Было мнение, что игры с Вьетнамом и Таиландом не уровень сборной России. Теперь команда не играет ни с кем вообще. Как ты воспринимаешь эту ситуацию и относишься к подобным комментариям болельщиков?
— Не обращаю внимание на такие комментарии. Сложно сказать, у всех разное мнение. Нам в любом случае нужно играть товарищеские матчи. Вьетнам и Таиланд — не такие плохие сборные. Понятно, что наш уровень выше, но подобные игры необходимы.
— Представь, что российские сборные допущены к участию в международных матчах. Кто был бы для тебя соперником мечты и где хотелось бы сыграть?
— Такого нет. Хотелось бы просто играть с самыми сильными сборными. Условно, Бразилия, Англия, Испания, Франция. И еще в «Лужниках», при полном стадионе. Это было бы очень круто как минимум.
— С чем у тебя ассоциируется словосочетание «сборная России»?
— Скажу так: сборная России — это дом.
— Как в «Монако» относятся к твоим вызовам в сборную? Не было ли мысли отдохнуть?
— Для меня мотивация — всегда приезжать в сборную России. Мне очень важно возвращаться в свою страну, поговорить на родном языке, переключиться с клуба на сборную. Помогает освежиться. Клуб всегда хорошо относится к вызовам в национальную команду.
— Какую бы мечту хотелось бы осуществить со сборной России до завершения карьеры?
— Сейчас сложно сказать. Хотелось бы снова играть официальные игры, провести большой турнир, ощутить эти эмоции.
— Какой гол в сборной России самый памятный для тебя?
— Штрафной на матче-открытии чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Домашний мундиаль, хорошо сыграли. Лучший гол и лучший матч? Сложно сказать. Было много хороших, много плохих — тяжело выделить один.
— Сборная на Евро-2008 считается одной из лучших в истории нашего футбола. Можешь ли ты сравнить текущее поколение с ним?
— В 2008-м были очень сильные игроки. Думаю, что и у нас не слабые. Но мне тяжело сравнить, я тогда не играл. То поколение точно одно из сильнейших.
В этом сезоне у «Монако» самые реальные шансы на титул
— Сразу три игрока сборной России выступают в чемпионате Франции. Как часто общаетесь с Кузяевым и Сафоновым?
— С Матвеем еще не удалось пообщаться. Думаю, когда у нас будет игра, встретимся лицом к лицу, поговорим. С Далером давно вместе в сборной, подружились еще с первого сбора, мы близки. С ним гораздо больше общаемся.
— Кто, на твой взгляд, мог бы заиграть в чемпионате Франции? В «Монако»?
— Назову Ваню Облякова. Давно его знаю, много провели времени в сборной. Он бы точно смог. У меня там еще спрашивали про Сафонова. Игроки «Монако» видели, что он перешел в «ПСЖ». У нас в команде знают и Далера Кузяева. Перед играми с «Гавром» идет разбор, там видят, что выступает русский игрок — спрашивали про его сильные стороны.
— Что думаешь о конкуренции Сафонова с Доннаруммой в «ПСЖ»?
— У Сафонова реакция быстрее, чем Доннаруммы. Но итальянец — опытный вратарь, много больших игр за спиной. Матвею тяжело конкурировать, но у него есть все шансы выиграть. Смотрел последние игры «ПСЖ», не скажу, что Доннарумма хорошо выглядел.
— Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.
— Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.
— «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?
— Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята. Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже.
— Можешь объяснить свою знаменитую публикацию после победы над «Барселоной»?
— Это просто шутка. Когда-то в детстве написал, когда мы с друзьями смотрели класико. Ничего такого, решил просто вспомнить, в этом нет большого смысла, просто прикол.
— Если вернешься в Россию в конце игровой карьеры, можешь ли представить себя в «Спартаке» или «Зените»?
— Тяжело сказать, где бы я себя представил. Я точно хочу завершить карьеру в России. Но где — пока тяжело сказать. В «Спартаке» как минимум нереально. Точно не завершу карьеру в «Спартаке».
— Кого из молодых российских игроков ты мог бы отметить? Например, Батраков?
— Пиняева, его я знаю больше, чем Батракова. Не смотрел старт этого чемпионата, не видел игры «Локомотива». Вижу статистику, что у него много забитых и голевых передач. А так отмечу Пиняева.
— Какой российский клуб, на твой взгляд, сейчас самый популярный? Упоминание какой команды чаще всего долетает до Франции?
— Думаю, «Зенит». У нас в команде игроки чаще слышат о «Зените». На данный момент, наверное, так.
С Соболевым часто играли в Dota
— Общаешься ли ты с Леонидом Слуцким? Удивил переезд в Китай?
— Не удивил. Мы часто общаемся, бывает, и раз в неделю созваниваемся. Сейчас, может, пореже, у него тяжелый график. Но я заранее знал, какие варианты он рассматривал, мы близки по сей день. За ним я слежу. Слава богу, что все у него получается. Желаю ему успехов и дальше.
— Монако известен своей ночной жизнью. За шесть лет ты хоть раз посмотрел, что она собой представляет?
— Несколько раз были на дне рождения, когда у нас выпадало по двое-трое выходных. Был как-то тимбилдинг, но при этом там же был тренерский штаб, все работники клуба — около 100 человек. Ужин и ночной клуб с музыкой — такое было раза два-три.
— Много ли денег нужно для жизни в Монако? Удается экономить?
— Тяжело не нести больших расходов в Монако. Очень дорого снимать квартиру, в разы больше, чем в Москве. Причем квартира может быть хуже, но ты платишь в пять раз больше. Не скажу, что жизнь сильно отличается от Москвы. Цены в ресторанах такие же.
— Ты увлекаешься компьютерными играми, в частности Dota, стримил с Александром Соболевым.
— Сейчас у меня не только Dota. В целом люблю провести с друзьями время за компьютером. С Соболевым часто играли. Но сейчас он в новой команде, у него не так много времени и еще не все успел перевезти. Бывает, что играем все-таки. Пытаемся организовывать турниры просто, чтобы провести время. Сейчас играю в Deadlock. Она популярная, на нее переключился.
Артем Бухаев