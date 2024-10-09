«“Зенит” — самая популярная команда России. В “Монако” чаще всего о нем слышат». Интервью Головина

— Сейчас у меня не только Dota. В целом люблю провести с друзьями время за компьютером. С Соболевым часто играли. Но сейчас он в новой команде, у него не так много времени и еще не все успел перевезти. Бывает, что играем все-таки. Пытаемся организовывать турниры просто, чтобы провести время. Сейчас играю в Deadlock. Она популярная, на нее переключился.