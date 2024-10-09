Семин предложил неожиданного соперника для сборной России: «На такой матч пришел бы полный стадион»

«Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России. Плюс это престижно. Если поехать в Орел, то на такую игру пришел бы полный стадион», — цитирует Семина Metaratings.ru.