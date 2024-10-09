Семин предложил неожиданного соперника для сборной России: «На такой матч пришел бы полный стадион»

В понедельник стартовал октябрьский сбор национальной команды. РФС ни с кем не смог достигнуть договоренности о проведении товарищеских матчей в этот период. Таким образом вместо игр сборная проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.
«Ну и не надо ни с какой сборной играть на этом сборе. Лучше бы организовали матч со сборной Первой лиги. Эта игра была бы большим стимулом для команды Первой лиги обыграть функциональную сборную России. Плюс это престижно. Если поехать в Орел, то на такую игру пришел бы полный стадион», — цитирует Семина Metaratings.ru.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в ноябре команда сыграет против Сирии.