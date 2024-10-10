Валерий Карпин рассказал, кто из игроков сборной России мог бы быть тренером

«Сложно оценивать молодёжь, не зная фамилий и не понимая кто есть кто. Ни за кем особо не следил. Даже за нашими. Баринов и Глебов могли бы быть тренерами. Они так инициативно всё делали, есть задатки», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.