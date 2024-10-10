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Валерий Карпин рассказал, кто из игроков сборной России мог бы быть тренером

Наставник сборной России Валерий Карпин считает, что полузащитники Дмитрий Баринов и Данил Глебов могли бы стать тренерами.

Источник: РИА "Новости"

«Сложно оценивать молодёжь, не зная фамилий и не понимая кто есть кто. Ни за кем особо не следил. Даже за нашими. Баринов и Глебов могли бы быть тренерами. Они так инициативно всё делали, есть задатки», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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