Карпин поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России с детьми

«Для молодого поколения идеальный формат. Я думаю, незабываемые впечатления. Мы поддерживаем и делаем это второй раз. Когда будет предложение провести ещё раз, я буду только “за”», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.