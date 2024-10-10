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Карпин поделился впечатлениями от открытой тренировки сборной России с детьми

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об открытой тренировке национальной команды.

Источник: Чемпионат.com

«Для молодого поколения идеальный формат. Я думаю, незабываемые впечатления. Мы поддерживаем и делаем это второй раз. Когда будет предложение провести ещё раз, я буду только “за”», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 10 октября, сборная России провела открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе были мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии приняли участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

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