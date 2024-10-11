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Дивеев — о сборе национальной команды: «Эмоции, конечно, так себе. Давайте не будем сравнивать детей с Пакистаном»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился эмоциями от сбора национальной сборной России.

Источник: Getty Images

УТС стартовал в понедельник. РФС договорился о проведении товарищеского матча с Федерацией футбола Пакистана 11 октября, но пакистанская сторона позже уведомила, что не может провести игру в намеченные сроки. В итоге вместо товарищеского матча российская сборная провела открытую тренировку в Москве на «ВТБ Арене», которую по приглашению РФС посетили дети из Курской и Белгородской областей.

«Давайте мы сравнивать не будем. Это мероприятие для детей, поэтому я не буду сравнивать с Пакистаном. Сейчас мы поиграли с детишками, было здорово. Эмоции от сбора? Конечно, так себе, потому что мы ехали играть с соперником товарищескую игру, но получилось вот так, матч отменили и устроили это мероприятие. Тем не менее мы здорово провели время», — цитирует Дивеева «Советский спорт».

Россия