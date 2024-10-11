Дешама призвали лишить капитанской повязки Мбаппе в сборной Франции из-за скандала с ночным клубом

Во Франции набирает оборот скандал в связи с обстоятельствами неучастия Мбаппе в октябрьских матчах сборной в Лиге наций. Дешам не стал вызывать Мбаппе, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы, однако после этого решения форвард принял участие в двух матчах «Реала». В четверг вечером, когда Франция играла в Будапеште с Израилем (4:1), Мбаппе заметили в ресторане, а затем в ночном клубе в Стокгольме.
«Мы ставим вас очень высоко, мы ставим вас выше Эйфелевой башни в Париже, поэтому вы не можете представать в таком виде, вы не можете ошибиться. То, что произошло, показывает, что он выше всего, выше Дидье Дешама. Но я прошу Дидье Дешама: возьмите на себя ответственность, лишите его капитанской повязки», — сказал Ротен в эфире RMC.