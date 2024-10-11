Дешама призвали лишить капитанской повязки Мбаппе в сборной Франции из-за скандала с ночным клубом

Во Франции набирает оборот скандал в связи с обстоятельствами неучастия Мбаппе в октябрьских матчах сборной в Лиге наций. Дешам не стал вызывать Мбаппе, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы, однако после этого решения форвард принял участие в двух матчах «Реала». В четверг вечером, когда Франция играла в Будапеште с Израилем (4:1), Мбаппе заметили в ресторане, а затем в ночном клубе в Стокгольме.