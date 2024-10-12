Президент Бразилии заявил, что в сборной не должно быть легионеров. Рафинья и Винисиус для него не звезды

По мнению да Силвы, среди бразильцев, выступающих за пределами родины, нет настоящих звезд — они точно не сильнее тех, кто выступает в чемпионате страны. Его слова подкреплены тем, что оба мяча в ворота Чили забили футболисты из местной лиги: нападающие «Ботафого» Игор Жезус и Луис Энрике. Также он вспомнил недавнюю встречу с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом, который не видит среди играющих в Европе спортсменов волшебников уровня Гарринчи или Ромарио.