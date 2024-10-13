Сборная России против легионеров — как это могло бы быть. Собрали возможный состав иностранцев

Ходило много слухов о том, что Клаудиньо заскучал в России и хочет уехать. Но вот очередная волна слухов прошла, бразилец не только остался, так еще и подписал новый контракт. Сейчас Клаудиньо как никогда влияет на атаку «Зенита» — играет в глубине поля, много работает с мячом и постоянно придумывает, как обострить игру на ровном месте. Несмотря на номинальную позицию АПЗ, четвертый в лиге по пасам в финальную треть. В общем, человек, который дергает за ниточки. И умеет делать это на топ-уровне.