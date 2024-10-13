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Футбольные сборные России и Сирии могут встретиться 19 ноября

ДАМАСК, 13 окт — РИА Новости. Федерация Сирии по футболу ведет переговоры с российскими коллегами о проведении товарищеского матча между двумя командами, ожидается, что матч пройдет 19 ноября в Волгограде, сообщил РИА Новости вице-президент сирийской федерации по футболу Абдеррахман аль-Хатиб.

Источник: РИА "Новости"

«Сирийская команда ожидает подписания соглашения с российской стороной о проведении товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Волгограде», — сказал аль-Хатиб.

Он добавил, что с 11 по 19 ноября сирийская команда проведет интенсивные тренировки в Волгограде, что станет серьезной возможностью для ее нового тренера из Испании Хосе Ланы познакомиться со всеми игроками сирийской команды.

«Волгоград был выбран для проведения матча, потому что его климат похож на сирийский, чтобы облегчить адаптацию для сирийских игроков», — добавил вице-президент федерации.

Ранее в октябре главный тренер российской команды Валерий Карпин сообщил, что сборная России по футболу планирует провести два товарищеских матча в ноябре, при этом одним из возможных соперников является команда Сирии.

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Товарищеские матчи: календарь