Тетрадзе: Игроки сборной Казахстана не верят в себя и свои силы

«Большинство футболистов сборной Казахстана играет во внутреннем чемпионате. Но нужен опыт и практика, чтобы играть на европейском уровне, ведь там всё совершенно по-другому. Не стоит винить Черчесова в поражениях сборной Казахстана, ведь футболисты показывают результат, а тренеру тяжело. Он выжимает максимум из тех футболистов, которые у него есть.



Адиев провёл очень хорошую работу со сборной Казахстана, ведь были шансы выйти на чемпионат Европы, но не хватило опыта у футболистов. Мне кажется, что сами игроки сборной Казахстана не верят в себя и свои силы, отсюда такой результат. Думаю, сборной Казахстана нужна одна победа для уверенности, а потом они раскроются», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.