«Ответил в шутку»: Казахстанская федерация футбола заступилась за Черчесова

Ранее министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от федерации футбола страны по поводу высказываний Черчесова. На видео, распространенном в соцсетях, журналист задает Черчесову вопрос на казахском языке. После чего тренер спросил журналиста: «Вы сейчас по-французски говорите?» Затем он обратил внимание на то, что у корреспондента майка с эмблемой французского «ПСЖ».