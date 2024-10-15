«Ответил в шутку»: Казахстанская федерация футбола заступилась за Черчесова

Ранее министерство туризма и спорта Казахстана потребовало разъяснений от федерации футбола страны по поводу высказываний Черчесова. На видео, распространенном в соцсетях, журналист задает Черчесову вопрос на казахском языке. После чего тренер спросил журналиста: «Вы сейчас по-французски говорите?» Затем он обратил внимание на то, что у корреспондента майка с эмблемой французского «ПСЖ».
В заявлении федерации, опубликованном в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), подчеркивается, что «главный тренер в шутку ответил» журналисту.
«Станислав Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре нашей страны. Сообщаем также, что он активно изучает казахский язык», — говорится в заявлении федерации.
В июне на пресс-конференции по случаю назначения на пост главного тренера сборной Казахстана Черчесову также был задан вопрос на казахском, которым тренер остался недоволен. Ранее он заявлял, что вряд ли выучит казахский язык, однако ходовые слова будет знать.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до ¼ финала домашнего чемпионата мира 2018 года. Последним местом работы специалиста до сборной Казахстана был венгерский «Ференцварош». Также Черчесов возглавлял московские «Спартак» и «Динамо», сочинскую «Жемчужину», грозненский «Терек» (ныне «Ахмат»), пермский «Амкар», австрийские «Куфштайн», «Ваккер» и польскую «Легию».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.