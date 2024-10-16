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Спаллетти: Если УЕФА и ФИФА отстранили Россию, то почему они не сделали это с Израилем?

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти выразил недовольство тем, что команде приходится играть с Израилем, который ведёт конфликт с Палестиной. Отметим, что Спалетти в России ранее возглавлял «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

«Если Россию отстранили от международных соревнований немедленно, то почему УЕФА и ФИФА не сделали то же самое с Израилем, который позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и вынуждают нас выходить на поле с их сборной?» — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.

Ранее итальянцы обыграли национальную команду Израиля в домашнем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

Италия
4:1
Первый тайм: 1:0
Израиль
Футбол, Лига наций А,
14.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Ран Бен Шимон
Голы
Италия
Матео Ретеги
41′
Джованни Ди Лоренцо
(Джакомо Распадори)
54′
Давиде Фраттези
(Федерико Димарко)
72′
Джованни Ди Лоренцо
(Дестини Удоджи)
79′
Израиль
Мохаммед Абу Фани
66′
Составы команд
Италия
13
Гульельмо Викарио
5
Риккардо Калафьори
20
Андреа Камбьясо
66′
21
Алессандро Бастони
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Сандро Тонали
3
Федерико Димарко
73′
19
Дестини Удоджи
7
Николо Фаджоли
46′
6
Самуэле Риччи
16
Давиде Фраттези
86′
4
Алессандро Буонджорно
9
Матео Ретеги
84′
17
Лоренцо Лукка
10
Джакомо Распадори
73′
11
Даниэль Мальдини
Израиль
18
Омри Глазер
2
Илай Файнгольд
3
Матан Балтакса
5
Идан Нахмиас
15
Оскар Глух
16
Мохаммед Абу Фани
8
Дор Перец
80′
7
Рамзи Сафури
10
Долев Хазиза
64′
22
Денни Гроппер
14
Гавриэль Каничовски
46′
21
Махмуд Джабер
11
Лиэль Абада
75′
9
Таи Барибо
20
Элад Мадмон
64′
13
Анан Халаили
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
6
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
2
10
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
Россия
Израиль
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь
Лига наций: таблица и календарь