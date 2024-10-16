Спаллетти: Если УЕФА и ФИФА отстранили Россию, то почему они не сделали это с Израилем?

«Если Россию отстранили от международных соревнований немедленно, то почему УЕФА и ФИФА не сделали то же самое с Израилем, который позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и вынуждают нас выходить на поле с их сборной?» — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.