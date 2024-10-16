Спаллетти: Если УЕФА и ФИФА отстранили Россию, то почему они не сделали это с Израилем?

«Если Россию отстранили от международных соревнований немедленно, то почему УЕФА и ФИФА не сделали то же самое с Израилем, который позволяет себе геноцид в отношении палестинцев, и вынуждают нас выходить на поле с их сборной?» — приводит слова специалиста Corriere dello Sport.
Ранее итальянцы обыграли национальную команду Израиля в домашнем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.