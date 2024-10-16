Генич назвал соперников, с которыми сборная Россия могла бы сыграть в октябре

«Удивлён, что Мексика, например, играла с “Валенсией”. Стоило обсудить возможность игры с ними, но, возможно, не хватало времени. В сложившихся условиях соперником мог выступить кто-то из “ближнего круга”: молодёжная сборная, клуб РПЛ. ЦСКА, например, сыграл контрольный матч с “Пари НН”, “Зенит” — с сербской “Войводиной”.



Понимаю издержки клубных тренеров в связи с матчами со сборной, но “Зенит” всю паузу на игры сборных расписал, состав остался вполне боеспособный — они могли бы выступить отличным соперником для сборной. Были бы хорошая афиша и явка на этот матч», — написал Генич в своём дзен-канале.