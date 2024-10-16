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Главный тренер сборной Англии Тухель рассказал, останется ли Кейн капитаном команды

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, останется ли нападающий Гарри Кейн капитаном национальной команды.

Источник: Getty Images

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в “Баварию”. Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

Специалист приступит к работе в английской национальной команде с 2025 года. Соглашение рассчитано до июля 2026-го. Ранее Томас Тухель работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии», «ПСЖ», лондонском «Челси» и в мюнхенской «Баварии».

Англия