Главный тренер сборной Англии Тухель рассказал, останется ли Кейн капитаном команды

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в “Баварию”. Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой. Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.