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«Задают на казахском — он не может ответить. Это неправильно?» Канчельскис — о Черчесове

Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах российского специалиста Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды Казахстана.

Источник: Чемпионат.com

— Что происходит с Черчесовым в Казахстане? Результата нет, да ещё и настроил против себя общественность ответами на пресс-конференции.

 — Если вы про последний случай, то у меня нет однозначного мнения на этот счёт.

— Почему?

 — Да, возможно, реплика Черчесова про то, что журналист задал ему вопрос «на французском», кого-то задела. Но надо же во всем разобраться, выслушать обе стороны. Ему задают на казахском — он не может ответить. Это же неправильно, так?

— С чьей стороны неправильно?

 — Считаю, в таком случае должен быть переводчик.

— Думаете, Черчесова таким образом провоцируют?

 — Ну… Наверное. Не без этого. Но сейчас утверждать однозначно сложно, — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол. Ру».

Казахстан