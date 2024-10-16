«Задают на казахском — он не может ответить. Это неправильно?» Канчельскис — о Черчесове

— Что происходит с Черчесовым в Казахстане? Результата нет, да ещё и настроил против себя общественность ответами на пресс-конференции.
— Если вы про последний случай, то у меня нет однозначного мнения на этот счёт.
— Почему?
— Да, возможно, реплика Черчесова про то, что журналист задал ему вопрос «на французском», кого-то задела. Но надо же во всем разобраться, выслушать обе стороны. Ему задают на казахском — он не может ответить. Это же неправильно, так?
— С чьей стороны неправильно?
— Считаю, в таком случае должен быть переводчик.
— Думаете, Черчесова таким образом провоцируют?
— Ну… Наверное. Не без этого. Но сейчас утверждать однозначно сложно, — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол. Ру».