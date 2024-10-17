В Англии не хотят видеть Тухеля главным тренером сборной. Просто потому что он немец

Но уже всерьез Тухель сказал, что ожидает доверия за хорошую работу в АПЛ: «Я думаю, что мы заслуживаем справедливого шанса и похвалы за то, что у нас хороший послужной список в стране и мы никогда не стеснялись того, как сильно мы любим Англию и любим работать с игроками в премьер-лиге. Может быть, это засчитывается как британская метка в моем немецком паспорте. Мы постараемся убедить их результатами и тем, как мы играем».