Замбия ведет переговоры с РФС о товарищеском матче со сборной России

— Мы обсуждали возможность проведения матча товарищеского матча со сборной России. Переговоры еще продолжаются. Мы готовы сыграть как в конце 2024 года, так и в 2025. Пока точной даты нет. Рассматриваем вариант, при котором российская команда приедет в Замбию, а потом наша в Россию. Пока ведем переговоры. Учтите, что мы очень хороши в футболе! Ха-ха, — сказал Чибвана «СЭ».