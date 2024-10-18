Гвардиола: Некоторые считают, что они лучше других. Такое происходит на Украине, в России, в Израиле

«Томас Тухель назначен главным тренером, поэтому я должен поздравить его и Английскую федерацию футбола. Это большая должность, после девяти лет в Англии я желаю ему всего наилучшего. Мы не выбираем, где родиться. Наши мама и папа решают это, а через девять месяцев мы появляемся на свет. Я не выбирал, быть ли мне каталонцем, вы не выбирали, быть ли англичанами.



Федерация выбрала иностранного тренера с отличным послужным списком, и я буду безоговорочно поддерживать его. Если он будет побеждать, его будут хвалить, если проигрывать — ругать. Но его национальность не имеет значения. Я знаю, что мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть открытыми. Я приехал сюда, чтобы учиться у вас.



Некоторые считают, что они лучше других, и такое происходит во всем мире. Такое происходит на Украине, в России, в Израиле и в некоторых частях Африки, где люди считают себя лучше других. Мне не нравится, когда люди критикуют только потому, что кто-то родился в другом месте», — цитирует Гвардиолу BBC.